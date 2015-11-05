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    Бельгия поднялась на первое место в рейтинге ФИФА, Россия – на 23-е

    Впервые в своей истории сборная Бельгии поднялась на первое место в рейтинге. Россия, тем временем, заняла на 26-е место.

    Напомним, что в сентябре сборная России занимала 26-е место

    На первое место вышла сборная Бельгии, поднявшись на две позиции вверх. Аргентина, ранее возглавляющая рейтинг, опустилась на третью строчку.

    Рейтинг ФИФА:

    1 (3). Бельгия — 1440 очков

    2 (2). Германия — 1388

    3 (1). Аргентина — 1383

    4 (4). Португалия — 1364

    5 (9). Чили — 1288

    6 (6). Испания — 1287

    7 (5). Колумбия — 1228

    8 (7). Бразилия — 1208

    9 (10). Англия — 1179

    10 (11). Австрия — 1130

    23 (26). Россия — 885

    Источник: ФИФА

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    05.11.2015 15:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      Farux 5 ноября 2015, 16:06

      Два раза про Аргентину и его третье место написали. Исправьте

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