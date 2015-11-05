Мюллер: «Мы добились своей цели»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер остался доволен тем, что его команда смогла добиться нужной победы в матче с «Арсеналом» на «Альянц-Арене» в Мюнхене.

«Мы добились своей цели и одержали победу. Это был ключевой матч для нас. В случае иного исхода мы создали бы себе трудности на две оставшиеся игры. Команда сыграла решительно, при этом сохраняя внимание.

Мы сделали большой шаг вперед. Если победим в следующем матче, выйдем в плей-офф», – приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Арсенал» закончился со счетом 5:1. «Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице группы F с девятью очками. «Арсенал» замыкает четверку с тремя очками в своем активе.