Кокорин: «На ближайшем Евро было бы неплохо повторить 2008-й год»

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Александр Кокорин поделился своими ожиданиями от чемпионата Европы 2016 года, который пройдет во Франции, а также отметил, что не видит проблем в совмещении Леонидом Слуцким должностей главного тренера ЦСКА и национальной сборной.

«К чемпионату Европы хочется подойти без травм. Это для меня главное. А что касается всей нашей сборной, то хочется, чтобы болельщики запомнили не индивидуальные выступления кого-то из команды, а нас, настоящей сплоченной сборной. Хочется, чтобы, наконец, болельщики гордились своей страной. Было бы неплохо повторить 2008-й год.

Что такого в совмещении Слуцким должностей? Он в ЦСКА не первый год работает, тренерский штаб сформирован, его есть кем подменить на время. До работы со Слуцким я много слышал о том, что он сильный тренер. Проработав с ним в сборной месяц, могу сказать, что он ничем не удивил. Он хороший психолог и тренер», – отметил Кокорин.