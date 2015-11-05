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  • Кокорин: «На ближайшем Евро было бы неплохо повторить 2008-й год»

Кокорин: «На ближайшем Евро было бы неплохо повторить 2008-й год»

5 ноября 2015, 00:19
3

Нападающий московского «Динамо» и сборной России Александр Кокорин поделился своими ожиданиями от чемпионата Европы 2016 года, который пройдет во Франции, а также отметил, что не видит проблем в совмещении Леонидом Слуцким должностей главного тренера ЦСКА и национальной сборной.

«К чемпионату Европы хочется подойти без травм. Это для меня главное. А что касается всей нашей сборной, то хочется, чтобы болельщики запомнили не индивидуальные выступления кого-то из команды, а нас, настоящей сплоченной сборной. Хочется, чтобы, наконец, болельщики гордились своей страной. Было бы неплохо повторить 2008-й год.

Что такого в совмещении Слуцким должностей? Он в ЦСКА не первый год работает, тренерский штаб сформирован, его есть кем подменить на время. До работы со Слуцким я много слышал о том, что он сильный тренер. Проработав с ним в сборной месяц, могу сказать, что он ничем не удивил. Он хороший психолог и тренер», – отметил Кокорин.

Источник: ТАСС
Чемпионат Европы Россия Динамо Россия Кокорин Александр Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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FIRESTAR
1446710626
Ну с тем как Кокорин играет. Повторить успех если и сможем, то не его силами.
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Legion-o
1446710992
На Евро мы никуда не выйдем, если у нас такой основной нападающий, как кокорин! Да и вообще, команда не играет!
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