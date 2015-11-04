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    Черевченко: «Не обращаем внимания на слухи об интересе других команд к Ниассу»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко заявил, что в команде не обращают внимания на слухи об интересе других клубов к форварду красно-зеленых Умару Ниассу.

    «Ниасс действительно играет здорово, так что слухи об интересе других команд меня не удивляют. Но внимания на это мы не обращаем. Ниасс - игрок «Локомотива». Он горит желанием приносить пользу команде», - сказал Черевченко.

    Трансферная стоимость сенегальского нападающего согласно Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    04.11.2015 20:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 4 ноября 2015, 21:56

      не вздумайте продать его!!! очень долго ждали нормального напа!!! хорошо что он заиграл здесь))

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