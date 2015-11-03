Гинер: «Если Слуцкого надо будет отпустить в «Реал» или «Барсу», тогда буду думать»

Президент ЦСКА Евгений Гинер не думает о возможном уходе главного тренера московской команды и сборной России Леонида Слуцкого.

«Зачем мне обсуждать будущее Слуцкого с самим Слуцким? Будет спрос и предложение, тогда будем разговаривать. «Челси»? Уверен в том, что если бы у «Челси» хотя бы мысли на эту тему были, чтобы менять Моуриньо, мне бы Роман Аркадьевич позвонил. Я не собираюсь менять тренера, у меня со Слуцким подписан контракт. Если он придет и скажет, что надо его отпустить, к примеру, в «Реал» или «Барсу», тогда буду думать. А так смысл мне искать тренера? Начинаю с кем-то разговаривать, приходит Леонид Викторович и говорит: «Вы меня выгоняете?» Мало того, перестает тренировать, потому что начинает волноваться. А так его все устраивает, у него получается – и вдруг он узнает, что руководитель клуба беседует с другими тренерами… Зачем мне создавать трудности. Он должен принять решение, как лучше ему, заставить никто не может. Если РФС подходит Слуцкий как тренер сборной, не вижу, что тут менять», – сказал Гинер.

Напомним, Слуцкий был назначен главным тренером сборной России на правах совмещения постов в августе, после чего выиграл все четыре матча.