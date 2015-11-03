Шикунов: «Саввиди посетил матч не из-за долгов «Ростова»

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов утверждает, что известный ростовский бизнесмен и владелец греческого ПАОК Иван Саввиди посетил матч «Ростова» и «Динамо» не из-за долгов клуба.

«Иван Саввиди приехал на матч «Ростова» и «Динамо» не из-за долгов клуба. Он просто любит футбол и старается посещать такие матчи. У нас была возможность подняться на второе место, да и играли против сильного соперника. Почему бы не приехать? Кроме Саввиди на трибунах присутствовало много деятелей футбола. Иван Игнатьевич всегда переживает за «Ростов», поэтому и посетил эту игру», — сказал Шикунов.

На данный момент «Ростов» занимает второе место в таблице РФПЛ.