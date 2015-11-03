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  • Панов: «Меня пугает трата денег на людей, которые сидят на лавке»

Панов: «Меня пугает трата денег на людей, которые сидят на лавке»

3 ноября 2015, 12:34
5

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов недоволен тем, что клуб из Санкт-Петербурга тратится на тех, кто не выходит на поле.

«Халк – лидер, мотор команды. Но если клуб претендует на чемпионство и выход из группы в Лиге чемпионов, скамейка запасных должна быть соответствующая. Меня пугает трата денег на людей, которые не усиливают состав, а просто сидят на лавке. Это нонсенс!», - сказал Панов.

Напомним, что завтра, 4 ноября, «Лион» будет принимать «Зенит» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в 22:45.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Панов Александр
Комментарии (5)
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APchelov
1446544913
Со стороны всегда виднее, особенно Панову. Он всё умничает
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AnTiNeHrEsT
1446550341
"Скамейка запасных должна быть соответствующая" и сразу же "Меня пугает трата денег на людей, которые не усиливают состав, а просто сидят на лавке"-он в адеквате,сам себе противоречит?На большой и серьёзной скамейке и сильные сидят,чередуются,ждут шанса. И кто у зенита,интересно,купленный за большие деньги сидит на лавке?Лавка у зени совсем не большая.
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Дима1960
1446579746
Не пугайтесь г-н Панов Вас в руководство даже "Зенит"-2 не позовут.
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