Панов: «Меня пугает трата денег на людей, которые сидят на лавке»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов недоволен тем, что клуб из Санкт-Петербурга тратится на тех, кто не выходит на поле.

«Халк – лидер, мотор команды. Но если клуб претендует на чемпионство и выход из группы в Лиге чемпионов, скамейка запасных должна быть соответствующая. Меня пугает трата денег на людей, которые не усиливают состав, а просто сидят на лавке. Это нонсенс!», - сказал Панов.

Напомним, что завтра, 4 ноября, «Лион» будет принимать «Зенит» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в 22:45.