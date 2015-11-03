Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Панов: «Меня пугает трата денег на людей, которые сидят на лавке»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов недоволен тем, что клуб из Санкт-Петербурга тратится на тех, кто не выходит на поле.

    «Халк – лидер, мотор команды. Но если клуб претендует на чемпионство и выход из группы в Лиге чемпионов, скамейка запасных должна быть соответствующая. Меня пугает трата денег на людей, которые не усиливают состав, а просто сидят на лавке. Это нонсенс!», - сказал Панов.

    Напомним, что завтра, 4 ноября, «Лион» будет принимать «Зенит» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в 22:45.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.11.2015 12:34
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:42

      Не пугайтесь г-н Панов Вас в руководство даже "Зенит"-2 не позовут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 3 ноября 2015, 14:32

      "Скамейка запасных должна быть соответствующая" и сразу же "Меня пугает трата денег на людей, которые не усиливают состав, а просто сидят на лавке"-он в адеквате,сам себе противоречит?На большой и серьёзной скамейке и сильные сидят,чередуются,ждут шанса. И кто у зенита,интересно,купленный за большие деньги сидит на лавке?Лавка у зени совсем не большая.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 > AnTiNeHrEsT 3 ноября 2015, 15:17

      согласен что то его совсем не понял

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 ноября 2015, 13:01

      Со стороны всегда виднее, особенно Панову. Он всё умничает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11