Микел: «Все игроки поддерживают Моуринью»

Полузащитник «Челси» Джон Оби Микел прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг главного тренера команды Жозе Моуринью.

«Все мы поддерживаем нашего тренера, в этом нет сомнений. Мы усердно трудимся на тренировках. Если кто-то и может исправить положение, то это Моуринью. В прошлом сезоне мы выиграли АПЛ и Кубок лиги. Жозе знает «Челси» лучше, чем любой другой тренер. Он самый успешный наставник «Челси» в истории», – говорит Микел.

Футболист уверен, что под руководством португальца лондонцы сумеют добиться нужных результатов.

«Моуринью делает все возможное. Сейчас наше положение не такое, как бы нам хотелось, и поэтому нашлись недоброжелатели, которые хотели бы, чтобы он ушел. В раздевалке все считают, что Жозе под силу изменить нынешнюю ситуацию. Результаты придут – это вопрос времени».

Напомним, ранее появлялась информация, что Эдер Азар не желает играть под руководством Моуринью.