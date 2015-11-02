Мини-футбол. «Динамо» одной ногой уже в четвертьфинале Кубка России

Подмосковное «Динамо» без особых проблем разгромило на выезде якутскую «Зарю» в первом матче 1/8 финала Кубка России. Бело-голубые отправили в ворота соперника десять мячей. В другой встрече игрового дня «Синара» смогла дожать «Ухту», не сняв при этом вопросы о выходе в следующий этап турнира.

Кубок России. 1/8 финала. Первые матчи

Заря (Якутск) – Динамо (Московская область) – 2:10 (0:5)

Голы: 0:1 – Ари, 2. 0:2 – Сирило, 5. 0:3 – Сергеев, 18. 0:4 – Нугуманов, 22. 0:5 – Бурков, 24. 0:6 – Сирило, 29. 0:7 – Фернандао, 35. 0:8 – Нугуманов, 46. 0:9 – Нугуманов, 76. 1:9 – Посаженников, 48. 1:10 – Сучилин, 48. 2:10 – Федеров, 49.

Ухта – Синара (Екатеринбург) – 2:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Аширов, 4. 0:2 – Агапов, 7. 1:2 – Кузьминых, 24. 1:3 0 Власов, 26. 2:3 – Кравцов, 37.