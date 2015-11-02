Мини-футбол. Эдер Лима и Давыдов помогли «Газпрому» дважды обыграть «Сибиряк»

Югорский «Газпром-ЮГРА» набрал шесть очков в перенесенных матчах шестого тура Суперлиги с новосибирским «Сибиряком». В первый день хетт-триком отметился Данил Давыдов, а днем позже его подвиг повторил Эдер Лима.

Чемпионат России. Суперлига. 6-й тур

Сибиряк (Новосибирск) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 3:5 (1:1)

Голы: 1:0 – Сими Сайотти, 2. 1:1 – Давыдов, 6. 1:2 – Давыдов, 31. 1:3 – Давыдов, 32. 1:4 – Чишкала, 37. 2:4 – Чишкала, 38 (в свои ворота). 2:5 – Лысков, 39. 3:5 – Кудзиев, 42.

Сибиряк (Новосибирск) – Газпром-ЮГРА (Югорск) – 2:4 (2:3)

Голы: 0:1 – Марсенио, 1. 1:1 – Кудзиев, 4. 1:2 – Эдер Лима, 10. 1:3 – Эдер Лима, 13. 2:3 – Сими Сайотти, 20. 2:4 – Эдер Лима, 33.