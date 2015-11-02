«Тоттенхэм» – «Астон Вилла». Смотреть онлайн

«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» в понедельник завершают своим матчем программу 11-го тура английской Премьер-лиги. Команды подошли к этой встрече с различными показателями: «Тоттенхэм» находится на подступах к зоне еврокубков, а вот «Вилла» замыкает турнирную таблицу с четырьмя очками в своем активе.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Тоттенхэм» – «Астон Вилла», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 23:00.