«Барселона» извинилась за поведение Суареса и Неймара после матча с «Хетафе»

«Барселона» извинилась за поведение своих игроков после матча 10-го тура Примеры с «Хетафе». Жерар Пике, Жорди Альба, Луис Суарес, Марк Барта и Неймар в субботу ворвались на пресс-конференцию полузащитника хозяев Виктора Родригеса в костюмах, приготовленных для Хеллоуина, и сорвали ее.

Каталонский клуб в своем заявлении отметил, что появление игроков в этой комнате было случайным. Кроме того, футболисты «Барсы» не хотели кого-либо обидеть и принесли извинения лично Родригесу.