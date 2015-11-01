Оскар: «Ситуация в «Челси» не очень хорошая для Моуринью»

Футболисты «Челси» пытаются помочь Жозе Моуринью справиться с кризисом в команде. Об этом рассказали полузащитники «синих» Оскар и Рамирес.

«Все пытаются помочь ему, но ситуация не очень хорошая для Жозе, игроков, и болельщиков. «Челси» надо снова начать побеждать», – заявил Оскар.

«Мы пытаемся помочь Моуринью на поле, однако мы не смогли помочь ему в субботу. Но мы стараемся победить в каждом матче, потому что это команда. И если мы проигрываем, то проигрывает и Жозе. Мы все одно целое. Нам надо играть так, как мы играли раньше», – добавил Рамирес.