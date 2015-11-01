Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Радимов: «Зырянов играл с температурой, в запасе было два 17-летних пацана»

    Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после поражения в матче 19-го тура первенства ФНЛ от "Байкала" со счетом 1:2 отметил, что у команды серьезные проблемы с составом, но до декабря придется рассчитывать только на тех, кто имеется у него под рукой.

    "Непрофессионально приезжать за тридевять земель во второй по значимости лиге России, имея в запасе всего двух 17-летних пацанов. Но до декабря мы будем играть так, у нас нет другого варианта. Посчитали, что выпустить Бабурина в поле будет совсем уж комично. Но в последние пять минут, вы видели, был навал. И Бабурин с его ростом, наверное, мог бы помочь больше, чем кто-то из 17-летних. Зырянов с температурой играл, вот и заменил его пораньше", - сказал тренер после матча.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2015 14:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:31

      Победы "Зениту"!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11