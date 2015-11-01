РФПЛ. Дубль Игнатьева помог «Кубани» расправиться с «Локомотивом»

В матче 14-го тура чемпионата России «Кубань» уверенно разобралась с пожаловавшим в гости «Локомотивом». Еще в первом тайме краснодарцы отправили в ворота Гилерме пять безответных мячей, на что железнодорожники ответили лишь двумя точными ударами Умара Ниассе и Александра Коломейцева, которых, впрочем, не хватило, чтобы исправить ситуацию.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Кубань (Краснодар) – Локомотив (Москва) – 6:2 (5:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Игнатьев, 4; 2:0 – Мельгарехо, 14; 3:0 – Армаш, 19; 4:0 – Мельгарехо, 27; 5:0 – Игнатьев, 38; 5:1 – Ниассе, 64; 5:2 – Коломейцев, 75; 6:2 – Шишкин, 90 (автогол).

Кубань: Беленов, Манолев, Шандао, Армаш, Бугаев, Игнатьев, Ткачев (Каретник, 44), Якуба (Коновалов, 87), Хубулов, Мельгарехо (Павлюченко, 79), Бальде.

Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Ндинга, Коломейцев, Самедов, Майкон (Григорьев, 73), А. Миранчук (Фернандеш, 84), Ниассе.

Предупреждение: Шишкин, 63.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

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