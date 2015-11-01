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  • РФПЛ. Дубль Игнатьева помог «Кубани» расправиться с «Локомотивом»

РФПЛ. Дубль Игнатьева помог «Кубани» расправиться с «Локомотивом»

1 ноября 2015, 20:52
43

В матче 14-го тура чемпионата России «Кубань» уверенно разобралась с пожаловавшим в гости «Локомотивом». Еще в первом тайме краснодарцы отправили в ворота Гилерме пять безответных мячей, на что железнодорожники ответили лишь двумя точными ударами Умара Ниассе и Александра Коломейцева, которых, впрочем, не хватило, чтобы исправить ситуацию.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Кубань (Краснодар) – Локомотив (Москва) – 6:2 (5:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Игнатьев, 4; 2:0 – Мельгарехо, 14; 3:0 – Армаш, 19; 4:0 – Мельгарехо, 27; 5:0 – Игнатьев, 38; 5:1 – Ниассе, 64; 5:2 – Коломейцев, 75; 6:2 – Шишкин, 90 (автогол).

Кубань: Беленов, Манолев, Шандао, Армаш, Бугаев, Игнатьев, Ткачев (Каретник, 44), Якуба (Коновалов, 87), Хубулов, Мельгарехо (Павлюченко, 79), Бальде.

Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука, Логашов, Шишкин, Ндинга, Коломейцев, Самедов, Майкон (Григорьев, 73), А. Миранчук (Фернандеш, 84), Ниассе.

Предупреждение: Шишкин, 63.

Судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Локомотив
Комментарии (43)
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Zeff
1446400533
Расправа удалась. Опустили Локомотив на грешную землю. Приземлили надолго!
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Клим Чугункин.
1446400730
Ростов дал пендаля,Макар добавил,ну а Куебань ваще прикончила паровозников..
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Zeff
1446401369
Переименовать Локомотив в Проводницу.
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RamonCSKA
1446401442
жесткое порево
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stas-kst
1446401800
стоит ли Гилерме натурализовывать то?
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RUSARM
1446402046
Видимо паровозу не хватило горючки,да и рельсы смыло цунами-больше ни чего не идет на ум!!!!
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del Pero
1446403771
а мне вот жаль локопоезд... .так хорошо разогнались, и, ууупс. Главное,Не падайте духом!
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Диктор
1446404115
Сколько сразу коз-лов нарисовалось-стоило одному из лидеров проиграть.ФУ...........
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srg38
1446412248
Ого сколько озлобленных неадекватов в комментах) Судя по всему усталость, нету свежести из за игры на трех фронтах, пардон, уже на двух)) главное побыстрее это забыть, сезон в разгаре, основные конкуренты все еще позади!
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Нальмас
1446445119
Кто то дернул стоп-кран.
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