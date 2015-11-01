«Крылья Советов» – «Краснодар». Онлайн-трансляция

«Крылья Советов» и «Краснодар» – соседи по турнирной таблице. На данный момент обе команды не претендуют на высокие места, однако один-два тура – и все может поменяться, ведь еще совсем недавно самарцы были пятыми, а потенциал команды Олега Кононова известен всем.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Крылья Советов» – «Краснодар». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:00, не пропустите!