Моуринью: «Тренер – единственная профессия, где твоему увольнению все рады»

Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью на встрече с журналистами отметил, что не может понять, почему люди радуются его возможному увольнению.

«Я хотел бы понять, почему некоторые люди так счастливы, если кто-то теряет работы. В Вашей газете могут уволить 20 человек в день и я буду волноваться за вас, я вам обещаю. Я был бы очень взволнован, если бы уволили 20 журналистов, но тренер – единственная профессия, где твоему увольнению все рады.

Роджерс почти выиграл Премьер-лигу, был тренером года, но люди счастливы, когда он потерял работу. Это очень странно», – сказал Моуринью.