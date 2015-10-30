Великому Марадоне – 55 лет!

Сегодня одному из ярчайших футболистов в истории Диего Марадоне исполняется 55 лет! Этот человек известен всем, даже тем, кто далек от футбола. За ним идет шлейф побед на различных уровнях, постоянные скандалы как на футбольном поле, так и вне его.

За свою карьеру футболиста в Европе он поиграл в составе «Барселоны», «Наполи» и «Севильи». Он запомнился не только своими футбольными талантами, но и яркими моментами, провокациями и удалениями, а также дисквалификацией на 15 месяцев за употребление наркотиков на чемпионате мира 1994 года в США. Сам Марадона тогда назвал анализы поддельными, сославшись на месть президента федерации футбола Италии.

Не смотря на все это, многие миллионы любят и помнят великого Марадону до сих пор! С днем рождения, Диего!