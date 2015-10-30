Бензема в третий раз пойман за вождение без прав

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема снова оказался в центре скандала. Он был повторно задержан за вождение автомобиля без документов. Случилось это в тот момент, когда форвард сборной Франции покидал ресторан, в котором ужинал со своими друзьями.

Бензема предъявил полицейскому документ, который, якобы, являлся временным разрешением на управление автомобилем. Но полицейских документ не убедил, и они не разрешили Бензема и его друзьям продолжать путь на машине. Сам Бензема не был задержан, но был составлен протокол.

Стоит отметить, что ранее Бензема уже попадался с подобным нарушением – 15 марта и 20 мая. В марте он был оштрафован на 18 тысяч евро.