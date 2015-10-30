Кобелев: «В таких условиях матчи лучше не проводить»

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после матча 1/8 Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0) рассказал о том, что, по его мнению, стало главным фактором победы москвичей.

«Реализация моментов. Все-таки мы понимали, что футбол как таковой сегодня не получится, поэтому и «Крылья», и мы пошли от простого – много длинных передач, много борьбы вверху и внизу. В первом тайме нам было полегче – мы играли по ветру, – а во втором – «Крыльям». И у соперника, и у нас было достаточно моментов. То, что мы один реализовали – основополагающий фактор», – считает Кобелев.

По словам наставника, погодные условия заставили игроков проявить бойцовские качества.

«Думаю, что ни мне, ни игрокам, ни болельщикам не приятно играть и смотреть такой матч, когда много борьбы. Футбол – это красивые комбинации, мысль на поле. Этого нет, поэтому в таких условиях матчи, конечно, лучше не проводить, но регламент есть регламент. Благодарен ребятам, которые в такую тяжелую погоду проявили характер, бойцовские качества. В принципе, на этих качествах и вытащили сегодня игру».