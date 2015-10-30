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Кобелев: «В таких условиях матчи лучше не проводить»

30 октября 2015, 00:16
6

Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев после матча 1/8 Кубка России против «Крыльев Советов» (1:0) рассказал о том, что, по его мнению, стало главным фактором победы москвичей.

«Реализация моментов. Все-таки мы понимали, что футбол как таковой сегодня не получится, поэтому и «Крылья», и мы пошли от простого – много длинных передач, много борьбы вверху и внизу. В первом тайме нам было полегче – мы играли по ветру, – а во втором – «Крыльям». И у соперника, и у нас было достаточно моментов. То, что мы один реализовали – основополагающий фактор», – считает Кобелев.

По словам наставника, погодные условия заставили игроков проявить бойцовские качества.

«Думаю, что ни мне, ни игрокам, ни болельщикам не приятно играть и смотреть такой матч, когда много борьбы. Футбол – это красивые комбинации, мысль на поле. Этого нет, поэтому в таких условиях матчи, конечно, лучше не проводить, но регламент есть регламент. Благодарен ребятам, которые в такую тяжелую погоду проявили характер, бойцовские качества. В принципе, на этих качествах и вытащили сегодня игру».

Источник: «НТВ-Плюс»
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Крылья Советов Кобелев Андрей
Комментарии (6)
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TRELL
1446154178
Нужно не вытаскивать,а выигрывать!
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Zeff
1446155153
А КС нравится.
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Black Giz
1446182582
Да у нас и летом не много красивых комбинаций и мысли на поле.
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Клим Чугункин.
1446184194
Гoвнoдром Педалург,давно нада прикрыть.
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Garrincha58
1446186211
в Самаре как всегда ничего не меняется как можно играть на таких полях не готово поле нехрен в Премьер лигу выходить исключать надо такие команды
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