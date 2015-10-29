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    • Главный тренер «Виллановенсе»: «После ничьей с «Барселоной» мои игроки сходят с ума»

    Главный тренер «Виллановенсе»: «После ничьей с «Барселоной» мои игроки сходят с ума»

    Главный тренер «Виллановенсе» Хулио Кобос поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Кубка Испании с «Барселоной», который закончился нулевой ничьей. По словам специалиста, такой результат не является случайностью. Напомним, ответная встреча между этими командами состоится 2 декабря на «Камп Ноу».

    «Мои футболисты сходят с ума от радости после ничьей с «Барселоной». Они вошли в историю. Но должен сказать, что такой результат не является случайностью. Это плод работы нескольких месяцев. Конечно, «Барселона» вышла на поле без нескольких своих звезд, однако это решение Луиса Энрике, который, полагаю, всегда ищет наилучшее для своей команды», — сказал Кобоса.

    Источник: Marca

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    29.10.2015 08:49
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    Комментарии (6)
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    Недовольный
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    Чувак,не лови звезду!Барса играла втоорым составом,без каких нафиг нескольких звезд?Полностью молодежь,за исключением Матье,да Бартры) А твоя команда в 10 щей стояла в обороне,и молодые просто не понимали что делать в такой ситуации.В барсе проповедуется игра низом на больших скоростях,контроле мяча,а поле на вашем стадионе было такого отвратного качества,что они все время пытались навешивать,так как больше там ничего и не получилось бы.Я хоть и не болею за барсу,но очевидные вещи нужно признавать.
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