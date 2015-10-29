Главный тренер «Виллановенсе»: «После ничьей с «Барселоной» мои игроки сходят с ума»

Главный тренер «Виллановенсе» Хулио Кобос поделился впечатлениями от матча 1/16 финала Кубка Испании с «Барселоной», который закончился нулевой ничьей. По словам специалиста, такой результат не является случайностью. Напомним, ответная встреча между этими командами состоится 2 декабря на «Камп Ноу».



«Мои футболисты сходят с ума от радости после ничьей с «Барселоной». Они вошли в историю. Но должен сказать, что такой результат не является случайностью. Это плод работы нескольких месяцев. Конечно, «Барселона» вышла на поле без нескольких своих звезд, однако это решение Луиса Энрике, который, полагаю, всегда ищет наилучшее для своей команды», — сказал Кобоса.

