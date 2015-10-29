Энрике: «Барселона» действовала недостаточно креативно»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от первого матча с «Виллановенсе» в рамках Кубка Испании (0:0). По словам специалиста, его команда полностью контролировала ход игры.



«Соперник создавал опасные моменты только со стандартов. Мы же действовали недостаточно креативно. Не считаю, что мои игроки впали в летаргический сон, просто матч получился непростым. Я доволен, просто все хотели увидеть хорошую игру. Мне понравилась игра резервистов. Их мотивация и заряженность на борьбу были на должном уровне», – сказал Энрике.