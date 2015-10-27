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    Кокорин: «Слуцкий сам меня просил бить пенальти»

    Форвард "Динамо" и сборной России Александр Кокорин заявил, что игроки национальной команды ни минуты не подвергали сомнению прямое попадание на Евро-2016. Кроме того, игрок заявил, что Леонид Слуцкий лично поручил ему бить пенальти.

    "Мы сами себя загнали в сложное положение, но при этом были уверены, что сумеем красиво выйти из этой ситуации. Не сказал бы, что у нас была "группа смерти", занять хотя бы второе место было нашим долгом.

    Как решали, кто будет бить с точки? Главный тренер во всех четырех своих матчах на установке говорил, что пенальти бью я. В определенной степени это лотерея. Многие мастера не забивали, да и в российском чемпионате в первых турах много промахов. Никто не застрахован от неудачи, но все хорошо, что хорошо кончается", – рассказал Кокорин.

    Источник: ФК «Динамо»

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    27.10.2015 18:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +167

      астраханец 27 октября 2015, 21:53

      Не многие мастера 5 млн евро в год зарабатывают))

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