Гранквист: «Краснодар» на правильном пути»

Защитник «Краснодара« Андреас Гранквист отметил важность победы в матче с «Рубином«, которая поможет подняться как можно выше в турнирной таблице.

«Тяжелая игра, обе команды хотели победить. «Рубин» играл в длинный пас и пытался забросить мяч к нам в штрафную. Мне приходилось давать команды игрока, чтобы выбивать мяч. Со стороны могло показаться, что я делаю это слишком эмоционально.

Эти три очка очень важны для «Краснодара». Мы на правильном пути. Думаю, мы продолжим подниматься в турнирной таблице», – сказал Гранквист.

Напомним, матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Рубин» закончился со счетом 2:1.