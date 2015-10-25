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    Анчелотти предсказал победителей ведущих лиг, ЛЧ и Евро-2016

    Бывший тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился своим мнением относительно того, кто станет чемпионом в ведущих лигах Европы в этом сезоне и кто выиграет ЛЧ и Евро-2016.

    «Бавария» выиграет Бундеслигу, не доставая рук из карманов. Признаюсь, мне не доставляет удовольствия смотреть матчи «Баварии»: в них мало борьбы. При этом Гвардиола – лучший тренер в мире на сегодняшний день. Он учит футболу, и сам учится понимать его и побеждать», - говорит Анчелотти.

    Чемпионом Европы, по мнению итальянца, станет сборная Франции.

    «Думаю, Серию А в этом сезоне выиграет «Рома», Премьер-лигу – «Сити», Ла Лигу – «Реал». «ПСЖ» удивит всех и выиграет Лигу чемпионов. Чемпионом Европы станет Франция».

    Источник: Football Italia

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    25.10.2015 01:04
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -21

      SD-Podonok 25 октября 2015, 13:06

      ЛЧ выиграет Бавария.
      Премьер-лигу выиграет МС.
      Ла-лигу Реал.
      Бундес-лигу Бавария.
      Сериа А Рома.
      Лига 1 ПСЖ.
      Эредивизие Аякс.
      УПЛ Динамо.
      ЛЕ Ливерпуль

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      Рейтинг: +148

      grafff 25 октября 2015, 09:02

      Реал обломится после нового года, когда барса будет в полном составе

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 25 октября 2015, 09:01

      наполи да, в пяти последних турах они убили всех претендентов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +148

      grafff 25 октября 2015, 08:59

      франция на че добьётся только одного, она будет хозяином!

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 25 октября 2015, 08:21

      единственно правильно
      угадал только
      чемпиона германии

      0
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      Рейтинг: +7

      Барсучки 25 октября 2015, 02:43

      Да Анчелотти прав я тоже думаю так

      -1
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      Рейтинг: -3

      Ddjjn 25 октября 2015, 01:16

      Лч выиграет АРСЕНАЛ или БАВАРИЯ.
      Премьер лигу выиграет МАНЧЕСТЕР СИТИ.
      Ла лигу РЕАЛ.
      Бундес лигу БАВАРИЯ.
      Сериа а НАПОЛИ.
      Лига 1 ПСЖ.
      Эредивизие АЯКС.
      Упл ШАХТЕР.
      Супер лигу ГАЛАТАСАРАЙ.
      Чемпионат португалии ПОРТУ.
      Чемпионат шотландии СЕЛТИК.
      Чемпионат кипр АПОЭЛ.
      Чемпионат швеции МАЛЬМЕ.
      Рфпл ЦСКА
      Ле ЧЕЛСИ

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