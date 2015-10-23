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    Строительство ростовского стадиона к ЧМ-2018 опережает график на три месяца

    Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов заявил, что строительство стадиона в Ростове-на-Дону, который примет матчи Чемпионата мира 2018 года, идет с опережением графика. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области.

    «На стадионе полностью завершено устройство фундаментных железобетонных плит. На 71% завершено устройство железобетонных колонн, на 39% выполнены работы по устройству железобетонных стен. Строительные работы ведутся с опережением графика на три месяца», – сказал чиновник.

    Строительство планируется завершить 25 декабря 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2015 15:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 23 октября 2015, 17:47

      Хоть бы какое фото прилепили, а так новость ни о чём.

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      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Антибиотик 23 октября 2015, 19:33

      смотрится как каркас дома

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