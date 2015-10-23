Строительство ростовского стадиона к ЧМ-2018 опережает график на три месяца

Министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов заявил, что строительство стадиона в Ростове-на-Дону, который примет матчи Чемпионата мира 2018 года, идет с опережением графика. Об этом сообщает сайт правительства Ростовской области.

«На стадионе полностью завершено устройство фундаментных железобетонных плит. На 71% завершено устройство железобетонных колонн, на 39% выполнены работы по устройству железобетонных стен. Строительные работы ведутся с опережением графика на три месяца», – сказал чиновник.

Строительство планируется завершить 25 декабря 2017 года.