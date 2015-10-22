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    Кузьмин: «Слуцкий веселый и является отличным психологом»

    Защитник «Рубина» Олег Кузьмин рассказал о характерных чертах и о своем знакомстве с главным тренером сборной России и ЦСКА Леонидом Слуцким.

    «Он веселый, много всего умеет, психолог отличный. Знакомство со Слуцким? Это был 2002 год. «Уралан» только вышел в Премьер-Лигу, и нужно было создать дубль. Слуцкий как раз его возглавил. Тогда и познакомились.

    Каким он тогда был? Молодой, перспективный. Было видно, что очень любит футбол, полностью погружен в него. Чувствовалось, что из него получится толковый специалист. Когда стал близко с ним работать, в «Москве», отметил для себя его продвинутость. До этого тренеры объясняли тактику на макете, а Слуцкий включил ноу-хау – рисовал схемы на компьютере и выводил нам это на экран», - поделился Кузьмин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.10.2015 16:43
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