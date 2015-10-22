Коул подписал контракт с «Селтиком»

Бывший нападающий "Вест Хэма" Карлтон Коул продолжит карьеру в "Селтике". 32-летний англичанин покинул лондонский клуб в мае этого года и на протяжении всего лета находился в статусе свободного агента. Сообщается, что последние несколько недель Коул тренировался с основным составом "Селтика" в надежде подписать с шотландской командой полноценный контракт. Клуб и футболист пошли навстречу друг другу и заключили соглашение до конца этого сезона, детали которого не разглашаются.

Форвард сможет дебютировать в составе "кельтов" уже в это воскресенье в игре чемпионата Шотландии против "Данди Юнайтед".