Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Мини-футбол. «Газпром» добился победы над «Ухтой»

    «Газпром-ЮГРА» добился уверенной победы над «Ухтой» в перенесенном матче первого тура Суперлиги. Югорчане 10 раз поразили ворота соперника, не оставив ему шанса на то, чтобы разжиться очками.

    Чемпионат России. Суперлига. 1-й тур

    Газпром-ЮГРА (Югорск) – Ухта – 10:5 (7:2)

    Голы: 1:0 – Эдер, 2. 2:0 – Сигнев, 6. 3:0 – Эдер Лима, 10. 4:0 – Эдер Лима, 11. 5:0 – Лысков, 14. 5:1 – Кравцов, 19. 6:1 – Эдер Лима, 20. 6:2 – Дунец, 24. 7:2 – Ниязов, 25. 7:3 – Костюков, 26. 8:3 – Лысков, 40. 9:3 – Робиньо, 46. 9:4 – Кузьминых, 47. 9:5 – Костюков, 50. 10:5 – Робиньо, 50.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.10.2015 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996949
    numo446115
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+