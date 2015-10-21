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    Кержаков станет ведущим на телеканале «Матч-ТВ»

    Бывший форвард сборной России Александр Кержаков станет ведущим на телеканале «Матч-ТВ».

    «Я с радостью принял предложение стать ведущим канала и присоединиться к "звездной команде" ведущих. Постараюсь приложить все свои усилия для популяризации футбола в нашей стране.

    Все мы помним название фильма "О спорт - ты мир!", и это стало крылатой фразой. Но ведь именно спорт, стремление победить, добиться высоких результатов объединяет всех без исключения. Уверен, что совместно с творческой командой "Матч-ТВ" мы обязательно придумаем интересный телевизионный проект о футболе. И не исключено, что это будет реалити-шоу», - заявил Кержаков.

    Напомним, что Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету в различных турнирах 224 мяча. В составе "Зенита" он провел 368 матчей, забив 160 мячей.

    Источник: ТАСС

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    21.10.2015 17:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 22 октября 2015, 13:35

      Только слова: "О спорт - ты мир!",сказал Пьер Де Кубертен,в предверии возобновления олимпийских игр в конце 19-го века

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +167

      астраханец 22 октября 2015, 00:18

      А в объектив камеры попадать будет?)) Просто шутка, не более)

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      sold93 21 октября 2015, 22:32

      Преемник Орлова?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 21 октября 2015, 20:32

      Истеричный визг и завистливое хрюканье радуют сегодня весь день!
      Коняшкам - удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 21 октября 2015, 20:23

      кержаков наконец-таки занялся своей работой - защищать ворота

      -1
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      Рейтинг: +10

      Sneige 21 октября 2015, 20:09

      Не попадет в кадр!)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +483

      headdevil 21 октября 2015, 19:16

      Керж чемпик! Всегда интересно смотреть на хороших людей.

      1
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      Рейтинг: +30

      gachisho 21 октября 2015, 18:53

      Будет Кержаковить на Матч ТВ =))))))))))

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 октября 2015, 17:59

      Вряд ли Кержаков слышал о Пьере де Кубертене, ага.

      -1
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      Рейтинг: +17

      Politik-duri 21 октября 2015, 17:42

      Когда уже доказать не можешь, уходи...

      -1
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