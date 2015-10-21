Бывший форвард сборной России Александр Кержаков станет ведущим на телеканале «Матч-ТВ».

«Я с радостью принял предложение стать ведущим канала и присоединиться к "звездной команде" ведущих. Постараюсь приложить все свои усилия для популяризации футбола в нашей стране.

Все мы помним название фильма "О спорт - ты мир!", и это стало крылатой фразой. Но ведь именно спорт, стремление победить, добиться высоких результатов объединяет всех без исключения. Уверен, что совместно с творческой командой "Матч-ТВ" мы обязательно придумаем интересный телевизионный проект о футболе. И не исключено, что это будет реалити-шоу», - заявил Кержаков.

Напомним, что Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету в различных турнирах 224 мяча. В составе "Зенита" он провел 368 матчей, забив 160 мячей.