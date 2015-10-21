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    Кержаков станет ведущим на телеканале «Матч-ТВ»

    Бывший форвард сборной России Александр Кержаков станет ведущим на телеканале «Матч-ТВ».

    «Я с радостью принял предложение стать ведущим канала и присоединиться к «звездной команде» ведущих. Постараюсь приложить все свои усилия для популяризации футбола в нашей стране.

    Все мы помним название фильма «О спорт – ты мир!», и это стало крылатой фразой. Но ведь именно спорт, стремление победить, добиться высоких результатов объединяет всех без исключения. Уверен, что совместно с творческой командой «Матч-ТВ» мы обязательно придумаем интересный телевизионный проект о футболе. И не исключено, что это будет реалити-шоу», – заявил Кержаков.

    Напомним, что Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На его счету в различных турнирах 224 мяча. В составе «Зенита« он провел 368 матчей, забив 160 мячей.

    Источник: ТАСС

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    21.10.2015 17:04
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    Комментарии (13)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Aztec58
    1445439542
    Вряд ли Кержаков слышал о Пьере де Кубертене, ага.
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    gachisho
    1445442822
    Будет Кержаковить на Матч ТВ =))))))))))
    Ответить
    headdevil
    1445444176
    Керж чемпик! Всегда интересно смотреть на хороших людей.
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    Sneige
    1445447345
    Не попадет в кадр!)
    Ответить
    Serjinho
    1445448212
    кержаков наконец-таки занялся своей работой - защищать ворота
    Ответить
    Старый Пью
    1445448738
    Истеричный визг и завистливое хрюканье радуют сегодня весь день! Коняшкам - удачи!
    Ответить
    sold93
    1445455959
    Преемник Орлова?
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    астраханец
    1445462287
    А в объектив камеры попадать будет?)) Просто шутка, не более)
    Ответить
    GoldPlayFIFARus9
    1445510139
    Только слова: "О спорт - ты мир!",сказал Пьер Де Кубертен,в предверии возобновления олимпийских игр в конце 19-го века
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    ologreds
    1694996953
    numo446043
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