«Зенит» оформил выход в «евровесну»

«Зенит», одержав три победы в трех матчах Лиги чемпионов, оформил для себя участие в весенних стадиях еврокубков.

Петербургский клуб не опустится ниже третьего места в группе Н – «Гент» и «Лион» даже теоретически не могут одновременно обойти «Зенит», так как играют друг с другом в 5-м туре. Это означает, что команда Андре Виллаш-Боаша примет участие как минимум в плей-офф Лиги Европы.

До выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Зениту» достаточно одержать еще одну победу, но может хватить и одного очка. Если в следующем туре «Гент» не обыграет на своем поле «Валенсию», то «Зениту» для выхода в 1/8 финала ЛЧ хватит ничьей с «Лионом» на выезде.