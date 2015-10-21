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«Зенит» оформил выход в «евровесну»

21 октября 2015, 00:20
19

«Зенит», одержав три победы в трех матчах Лиги чемпионов, оформил для себя участие в весенних стадиях еврокубков.

Петербургский клуб не опустится ниже третьего места в группе Н – «Гент» и «Лион» даже теоретически не могут одновременно обойти «Зенит», так как играют друг с другом в 5-м туре. Это означает, что команда Андре Виллаш-Боаша примет участие как минимум в плей-офф Лиги Европы.

До выхода в плей-офф Лиги чемпионов «Зениту» достаточно одержать еще одну победу, но может хватить и одного очка. Если в следующем туре «Гент» не обыграет на своем поле «Валенсию», то «Зениту» для выхода в 1/8 финала ЛЧ хватит ничьей с «Лионом» на выезде.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Лига чемпионов Зенит Гент Лион Валенсия
Комментарии (19)
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Aztec58
1445376312
О Лиге Европы пусть кони мечтают, а Зенит по весне останется в ЛЧ.
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TRELL
1445376564
Коням только лига европы,без обид! В чемпе норм,но лч не потянуть им пока. Нужна пара игроков для основы и скамейку усилить!
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расулик
1445386193
Зенит тоже дальше 1/8 не пройдет
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nim-
1445389441
Все равно после 1/8 домой поедут.
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Djoni666
1445403040
Кони могут пройти Манчестер и должны а выход из группы это зависит от их настроя
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KosSidFCZP
1445409735
Кони нытики!Постоянно ноете,группа группа,тьфу!Играть надо уметь не только в чемпионате. Значит проблемы в руководстве,игроках,тренерах,к
оторые не могут поднимать вас на новый уровень,а не в тех,кто шарики на жеребьёвке достаёт!!!
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sobaka120982
1445411284
Я теперь понимаю почему дзюбинье на ветках засаживают, моменты запарывает,дриблинга нет,на скорости убежать не может.стоит как тополь у ворот.и правда бревно бревном!!!!
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JI e x a
1445411284
У ЦСКА, конечно, группа смерти, чемпион Нидерландов, второе место Бундеслиги и МЮ, который и в Африке МЮ) Но если получится выбиться из такой группы, это будет подвигом. В такой группе даже третье место-не стыдно, потому что группа реально очень сильная. А Зениту, ничуть не умаляю его достоинств, очень повезло с жеребьевкой, по сути, слабейшие команды из своих корзин упали зениту)
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alp
1445411481
да ну эти если-если. Надо выигрывать оставшиеся 3 матча.
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sobaka120982
1445411528
А зенит молодцом!!! Единственное испортил процесс Дзюба который все моменты парол
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