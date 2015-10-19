Беккенбауэр: «Я никогда не давал денег за голоса»

Глава организационного комитета ЧМ-2006 Франц Беккенбауэр опроверг все обвинения в свой адрес по подкупу членов исполкома ФИФА во время выборов страны-хозяйки мирового первенства.

«Я никогда не давал денег за голоса. Я уверен, что любой другой член организационно комитета тоже этого не делал», – приводит слова Беккенбауэра Reuters.

Напомним, ранее издание Spiegel обвинило немецкого функционера в подкупе четырех членов исполкома на общую сумму 6,7 миллиона евро. Германия выиграла право на проведение чемпионата мира у ЮАР.