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    Патук: «Права на Зинченко принадлежат только «Уфе»

    Анатолий Патук, который является помощником футбольного агента Юрия Гаврилова, представляющего интересы украинского полузащитника «Уфы» Александра Зинченко, не считает, что игрока украли у донецкого «Шахтера».

    «Говорить можно все, что угодно, а у нас есть бумаги. Ему предлагали зарплату — 5 тысяч гривен до 18 лет и 8 тысяч – до 23. Нас это не устроило. Мы никуда не хотели уходить из «Шахтера». Говорили: у нас еще два года действующий контракт, дайте время – и мы себя, может быть, проявим. Если бы он был нужен клубу – были бы рады в нем развиваться. А просто подписать и бросить в аренду 61-м человеком – мы не позволили. Время рассудит, кто был прав. Сейчас к Саше есть интерес.

    Сейчас права на него принадлежат только «Уфе». Он разорвал контракт с «Шахтером» и заключил договор с «Уфой». А судебные дела – это проблемы «Уфы» и «Шахтера», а не футболиста. Пускай выясняют, насколько легально все произошло и какая кому положена компенсация», – сказал Патук.

    Напомним, что вокруг молодого футболиста продолжает разрастаться скандал. Ранее генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в июле 2014 года Зинченко разорвал с донецким клубом контракт в одностороннем порядке. Сейчас украинская сторона судится с российским клубом и с самим Зинченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2015 10:58
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