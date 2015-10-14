Гусев: «В выходе сборной России на Евро-2016 нет никакой заслуги Капелло»

Бывший полузащитник сборной России и ЦСКА Ролан Гусев поделился мнением о выступлении национальной команды в отборочном цикле к Евро-2016. По словам экс-футболиста, когда на кону стоит выход на ЧЕ - на команду оказывается очень сильное давление.



"В данных обстоятельствах не стоит говорить о красивой игре и большом количестве забитых мячей. Стояла задача попасть во Францию, и команда ее выполнила, а это самое главное. Вообще никакой заслуги Капелло нет. При нем команда находилась в безобразном состоянии. Леонид Слуцкий выполнил очень тяжелую работу", - сказал Гусев.