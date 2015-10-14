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    ФИФА может завести новое дело против Платини

    Комитет по этике ФИФА готов открыть еще одно дело против президента УЕФА Мишеля Платини, если тот примет участие в ближайшем заседании исполкома.

    «Отстранение не позволяет заниматься любой футбольной деятельностью, включая участие в заседании УЕФА. В противном случае это будет считаться нарушением кодекса этики, что приведет к дополнительному расследованию, в том числе против других футбольных чиновников, которые оказывали содействие в этом нарушении», – рассказал пресс-секретарь следственной палаты комитета Адреас Бантел.

    Напомним, что француз был отстранен от своей должности на 90 дней.

    Источник: ТАСС

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    14.10.2015 15:45
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