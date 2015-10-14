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    Отбор ЧМ-2018. Первая победа Бразилии, вторая неудача Аргентины

    В ночь со вторника на среду в Южной Америке прошли матчи 2-го тура отборочного цикла на ЧМ-2018, в котором снова разочаровали аргентинцы, сыграв вничью с Парагваем - 0:0. Конечно, травмы Месси и Агуэро не могли не сказаться на команде, но все же на поле в этом поединке на поле вышли Ди Мария, Лавесси, Пасторе и Тевес.

    За поражение в первом туре реабилитировалась сборная Бразилии, обыграв в родных стенах Венесуэлу со счетом 3:1. Дублем в этой встрече отметился Виллиан, еще один гол за "селесао" провел 35-летний нападающий Рикардо Оливейра из "Сантоса". Именно этого игрока в концовке поединка заменил форвард "Зенита" Халк, который в итоге провел на поле всего десять минут.

    Вторую победу на старте отбора одержала сборная Чили, обыграв на выезде перуанцев - 4:3. По дублю в этой встрече сделали Алексис Санчес и Эдуардо Варгас.

    После двух туров четыре проходных места на ЧМ-2018 занимают Чили, Уругвай, Эквадор и Парагвай. Пятой командой, которой предстоит сыграть в межконтинентальном плей-офф, на данный момент является Бразилия.

    ЧМ-2018. Отборочный турнир. Южная Америка. 2-й тур.

    Эквадор – Боливия – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Боланьос, 81; 2:0 – Кайседо, 90 (с пенальти).

    Уругвай – Колумбия – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Годин, 34; 2:0 – Ролан, 51; 3:0 – Эрнандес, 88.

    Парагвай – Аргентина – 0:0 (0:0)

    Бразилия – Венесуэла – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Виллиан, 1; 2:0 – Виллиан, 42; 2:1 – Сантос, 64; 3:1 – Оливейра, 74.

    Перу – Чили – 3:4 (2:3)

    Голы: 0:1 – Санчес, 7; 1:1 – Фарфан, 10; 2:1 – Фарфан, 36 (с пенальти); 2:2 – Варгас, 41; 2:3 – Санчес, 44; 2:4 – Варгас, 49; 3:4 – Герреро, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2015 07:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 14 октября 2015, 11:23

      Что происходит с Аргентиной??Возьмите нормального тренера уже,один шлак тренирует сборную и результат нулевой!!!

      1
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      Рейтинг: -9

      uxxvu 14 октября 2015, 09:08

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      -5
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      Рейтинг: -3

      Ddjjn 14 октября 2015, 08:52

      Санчесу заколдовали он все таки забил гол

      2
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