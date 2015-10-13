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    Березовский: «Информация о подкупе албанцами армян – это происки сербов»

    Бывший вратарь сборной Армении Роман Березовский прокомментировал сведения о том, что армянские футболисты могли быть подкуплены албанцами перед матчем отбора на Евро-2016.

    «В это сложно поверить. Не представляю, как такое вообще может быть возможным. Возможно, это происки сербских журналистов. Наверное, им обидно, что албанцы попали на чемпионат Европы, а они нет», - говорит Березовский.

    Бывший голкипер Армении уверен, что армянские футболисты не могли взять деньги.

    «Об отсутствии мотивации у армян в матче с Албанией не может быть и речи. Ты же защищаешь честь страны, играешь на глазах у своих болельщиков. Не верю, что кого-то можно было купить. Просто так сложилось».

    Также он считает, что журналисты, опубликовавшие эту информацию, должны предоставить доказательства.

    «Раз пишут такие вещи, пусть докажут. В противном случае пусть извиняются».

    Напомним, что победа в матче с Арменией позволила сборной Албании пробиться на Евро-2016. Сведения о возможном подкупе изучит УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2015 21:13
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 14 октября 2015, 11:00

      Marizaa, стыдно тебе, видимо азербараны тебе по жопе ....

      -2
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 14 октября 2015, 01:21

      ВООБЩЕ КАКОГО...ФИФА АЛБАНИЮ И СЕРБИЮ В ОДНУ ГРУППУ СТАВИТ....А НАСЧЁТ АРМЯН...У НИХ СЕЙЧАС НА УРОВНЕ ТОЛЬКО МХИТАРЯН ИГРАЕТ...А АЛБАНИИ ПРИБАВИЛА

      0
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      Рейтинг: +7

      Marizza 13 октября 2015, 22:17

      Армяне мать родную продадут не то что матч)

      0
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      Рейтинг: +7

      Agvan > Marizza 13 октября 2015, 23:25

      Ты гандон следи за разговором!

      -1
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      Рейтинг: +296

      Raulya > Agvan 14 октября 2015, 00:06

      Да это азерский правокатор, что обращать на обиженного судьбой внимание

      -1
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      Рейтинг: +7

      Marizza > Agvan 14 октября 2015, 00:12

      Я москвичка коренная, а вы выб..тки волосатые сами против себя людей настраиваете. вас все ваши соседи ненавидят
      жоп..ногие ормене небось сами предложили слиться за бабло , албанцы не будь дураками послали их на..уй ) вот и решили отомстить , подло и низко , как вы любите

      2
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      Рейтинг: +7

      Agvan > Marizza 14 октября 2015, 02:54

      Ты овца и этим всё сказан)видимо тебя азербааран имеет)

      -1
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      Рейтинг: +532

      Бан > Marizza 14 октября 2015, 08:13

      Насчет матери неправильно, а то что страну свою, так запросто. Там то и народу не осталось, все в России живут.

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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 > Marizza 14 октября 2015, 10:57

      идиот, пошел ты на...

      -1
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