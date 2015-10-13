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    Дзюба вошел в десятку игроков для английской Премьер-лиги

    В английской прессе составили по итогам отборочного турнира Евро-2016 десятку игроков для клубов английской Премьер-лиги. В нее вошел форвард «Зенита» Артем Дзюба.

    «Нападающий забил 8 голов в квалификации, он уступил только Томасу Мюллеру и Роберту Левандовски. Мощный, высокий форвард не затеряется в атлетичном футболе Премьер-лиги. Он мог бы стать полезным приобретением для английских клубов. Дзюба только недавно заключил контракт с «Зенитом», однако солидные деньги, возможно, не оставят клубу выбора», - пишет Telegraph.

    Кроме Дзюбы в список вошли следующие игроки: Аркадиуш Милик (Польша), Эран Захави (Израиль), Биркир Бьярнасон (Исландия), Чиприан Тэтэрушан (Румыния), Златко Юнузович (Австрия), Камил Гросицки (Польша), Маттиас Гинтер (Германия), Таулант Джака (Албания) и Миралем Пьянич (Босния и Герцеговина).

    Источник: Telegraph.co.uk

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    13.10.2015 15:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +13

      feel_this_sheet 14 октября 2015, 09:06

      Артемка думаю играл бы не хуже деревянного энди кэролла. к команде из 2 десятки думаю не затерялся бы. в вэст броме с рондоном например

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      Рейтинг: +14

      leva200683 13 октября 2015, 21:32

      пусть уезжает из зенита

      0
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      Рейтинг: +20

      azar800 13 октября 2015, 19:49

      да лихтеру забить это великое достижение

      1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 13 октября 2015, 19:09

      lконечно поставят раком это бревно ходячее

      0
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      Рейтинг: +100

      borsch123 13 октября 2015, 18:02

      Маур уйдёт в отставку,если ему Дзюбу не купят.

      0
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      Рейтинг: +224

      Ele13 13 октября 2015, 16:36

      Артём по стилю походит на Павлюченко. Вполне мог, как и Роман перейти в середняки Премьер-Лиги. Не выше. Но без ЛЧ Артём не пойдёт. Пусть лучше в Зените играет)

      0
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      Рейтинг: +1205

      inzek > Ele13 13 октября 2015, 16:54

      скорее на Богребняка! такая же деревяшка, от которой мячи в ворота отскакивают)

      3
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      Рейтинг: +1126

      richi > Ele13 13 октября 2015, 17:54

      У Павлюченко удар поставлен, у Дзюбы нет.

      2
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