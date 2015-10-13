Драгун: «Сборная Белоруссии попадет на ЧМ-2018»

Полузащитник сборной Белоруссии Станислав Драгун поделился мнением о матче с Македонией (0:0) в рамках отборочного цикла к Евро-2016. По словам футболиста, всегда хочется побеждать, но в этой встрече его команда не наиграла на положительный результат.



"Тяжелая игра. Наверное, мы не до конца восстановились после игры со словаками. Результат закономерный: были моменты и у нас, и у них. За 2 игры мы заработали 4 очка — считаю, не худший результат. Большая ответственность выводить команду с капитанской повязкой. Сегодня мне пришлось подменить настоящего капитана — Сашу Мартыновича. К сожалению, не получилось. Когда попадем на топ-турнир? Скоро. В следующем отборе", - цитирует Драгуна "Прессбол".