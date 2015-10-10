Семак: «Если выдвинем Игнашевича вперед, кто в защите играть будет?»

Тренер сборной России Сергей Семак поделился своими впечатлениями от игры команды во вчерашнем матче против Молдавии (2:1).

- Фон хороший. С Молдавией была сложная игра. Первый тайм у нас не особо получился в плане командного взаимодействия. Пытались пробиться через центр, но это не получилось. Во второй половине хозяева немного подустали. Мы смогли играть чуть быстрее. Забили один мяч, затем второй. Пропущенный гол, конечно же, добавил нервозности в концовке, но тем не менее главное, что мы победили. Соперник очень хотел проявить себя, сыграли достойно. Качество игры в таких случаях отходит на второй план.

- По ходу вчерашнего матча у вас не возникало хотя бы сиюминутного ощущения, что мы можем не выиграть?

- Нет. Нервозность, конечно, была. Особенно в первом тайме. Не получалось играть, как мы хотели. Не хватало остроты. Не было моментов. Но после забитых мячей была уверенность, что все будет хорошо.

- Вчера неожиданно образовалась атакующая связка Игнашевич-Дзюба. Готовит ли она какие-то убойные сюрпризы для черногорцев?

- Конечно. Сейчас выдвинем Игнашевича вперед (улыбается). А кто тогда в защите играть будет?