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    Промес: «Вижу, что в России все не так, как говорят на европейском ТВ»

    Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес отметил, что европейское ТВ, говоря о России, концентрируется на чем-то плохом.

    «Европейское телевидение почему-то всегда концентрируется на плохом, когда говорит о России. То война, то что-нибудь еще. А я-то здесь живу, общаюсь с людьми и вижу, что все по-другому. Москва - прекрасный город.

    Не понимаю, когда о расизме говорят, как о чем-то естественном для вашей страны. Есть небольшая группа людей с такими взглядами, как и везде. Но гораздо больше других людей - открытых, дружелюбных», - сказал Промес.

    Источник: Р-Спорт

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    10.10.2015 17:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100

      borsch123 12 октября 2015, 06:02

      Молодец,Антошка!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 11 октября 2015, 23:30

      Антоха, хороший парень, честный. Выкладывается на всю катушку на поле. Таких у нас в чемпе мало. И говорит всегда всё по делу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 11 октября 2015, 15:10

      Дайте ему гражданство! ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      KoLyaNN 10 октября 2015, 21:30

      Промес молодчага

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      ромма 10 октября 2015, 19:42

      А че ему еще говорить-то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Mi6 10 октября 2015, 19:10

      Осталось съездить в сельпердыковку...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +28

      angol43 10 октября 2015, 17:25

      Как бальзам на сердце))))

      5
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      Рейтинг: +81

      Любер > angol43 10 октября 2015, 22:49

      Наш человек.

      4
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