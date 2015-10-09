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    Меркушкин: «Приятно, что видение ФИФА совпало с нашим»

    Министр целевых программ Мордовии Алексей Меркушкин доволен тем, что ФИФА согласилась с названием стадиона «Мордовия Арена», сообщает MordovMedia.

    «Приятно, что выбор жителей нашей республики совпал с видением ФИФА. С момента подведения итогов конкурса на лучшее название стадиона имя «Мордовия Арена» быстро и органично влилось в нашу жизнь. И то, что в период проведения игр стадион будет называться так же, для нас очень удобно.

    В этом есть некая масштабность: ведь стадион строится не только для Саранска, но для всех жителей Мордовии. К тому же, гости, болельщики, туристы сразу будут ассоциировать название стадиона с нашей республикой», – сказал Меркушкин.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 18:38
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