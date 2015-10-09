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    Лев: «У Ирландии была только одна возможность забить»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал итог матча отборочного цикла Евро-2016 против Ирландии (0:1). По словам специалиста, его команда была наказана за то, что растратила большое количество моментов.

    "Следовало ожидать, что Ирландия будет стоять в обороне вдевятером, порой даже вдесятером, всей командой отходить за линию мяча и пытаться делать длинные забросы наудачу. У соперника была одна, только лишь одна возможность забить. Мои игроки свели на нет 99 длинных забросов, но когда случился 100-й по счету, это оказалось чересчур", – сказал немец.

    Ранее своими впечатлениями о матче поделился главный тренер сборной Ирландии Мартин О`Нил.

    Источник: Daily Mail

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    09.10.2015 17:00
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