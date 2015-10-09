После ЧМ-2018 стадион в Самаре будет называться «Космос Ареной»

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин прокомментировал информацию о том, что во время чемпионата мира 2018 года стадион, строительство которого ведется в регионе, будет носить название «Самара Арена».

«Основным аргументом в пользу решения о названии стадиона именем города стало повышение узнаваемости Самары. – Чемпионат мира по футболу – уникальная возможность представить нашу губернию миллиардной аудитории, доступ к которой даст кардинально новый импульс развитию города и региона в целом, новым проектам и партнерствам. Важно использовать этот редчайший шанс и подготовить качественную платформу для продвижения Самарской области. После проведения игр чемпионата мы планируем вернуться к названию «Космос Арена». Оно было положительно встречено общественностью региона и прекрасно вписывается в общую концепцию продвижения бренда «Самара космическая». Рядом со стадионом будет создан технополис «Гагарин-центр», который станет ядром развития инноваций, в том числе в аэрокосмической сфере», – заявил Меркушин.