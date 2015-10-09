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    Молдавия - Россия. Онлайн-трансляция

    Сборной России осталось сделать два шага до финальной части Евро-2016. Первый из них - сегодня в Кишиневе, где команде Леонида Слуцкого обязательно необходимо брать три очка. Ничья, скорее всего, отбросит россиян снова на третью строчку, не говоря уж о поражении, которое поставит команду в неудобное положение перед заключительным матчем против Черногории.

    "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Молдавия - Россия. Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2015 21:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 9 октября 2015, 22:22

      Почему бы вместо него поставить бревно а его зарплату отдавать Слуцкому??

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      Рейтинг: +64

      Muhammed-666 9 октября 2015, 22:15

      Что такое "Кокорин"?

      0
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      Рейтинг: +81

      Любер 9 октября 2015, 21:33

      Да уж будьте уверенны.

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