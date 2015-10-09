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    Белоруссия теряет восьмого игрока перед матчем со Словакией

    Защитник сборной Белоруссии Егор Филипенко получил повреждение приводящей мышцы бедра на тренировке команды в Жилине перед матчем против Словакии. Он не смог закончить занятие и не сыграет в сегодняшнем поединке.

    Отметим, в лазарете сборной Белоруссии сейчас находятся Александр Глеб, Сергей Корниленко, Тимофей Калачев, Игорь Шитов, Виталий Родионов, Иван Маевский и Роман Бегунов.

    Напомним, белорусам в сегодняшнем матче уже ничего не нужно с турнирной точки зрения, но команда может помочь сборной Украины в борьбе за путевку на Евро-2016.

    Источник: УЕФА

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    09.10.2015 07:48
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