Василий Березуцкий: «Ночью мешала спать собака»

Защитник сборной России Василий Березуцкий рассказал о подготовке команды к матчу против Молдавии, который состоится в Кишиневе 9 октября. Игрок ЦСКА отметил, что рядом с отелем, где поселилась сборная, идет стройка.

«Не так сильно мешает. Вчера ночью сначала лаяла одна собака, потом вторая. Сегодня рановато начали работы. Вроде бы охранники договорились, чтобы завтра с утра собачку убрали, а стройку возобновили попозже», - заявил Березуцкий.

Кроме того, Василий сообщил, что готов в случае необходимости выйти на поле в завтрашней встрече.

«Болевые ощущения еще остаются, но, если будет какая-то ситуация, готов выйти на поле и сыграть. Речь, скорее всего, о выходе на замену», - добавил Березуцкий.