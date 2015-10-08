Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Краснодар» запустил мобильное приложение для болельщиков

    Футбольный клуб «Краснодар» запустил мобильное предложение для болельщиков, в котором можно следить за информацией о команде: новости команды, клуба и Академии, результаты и расписание ближайших матчей основной команды, получить информацию об игроках и тренерах основного, молодежного составов клуба и команды «Краснодар-2», руководстве клуба, и многом другом. Для пользователей нового приложения доступны фотогалереи и новости клуба. Также приложение дает возможность легко просматривать видеосюжеты, размещаемы на клубном сайте и на YouTube-канале.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.10.2015 13:03
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 8 октября 2015, 16:03

      а так же приложение дает возможность искать просрочку в Магните!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      HAARP 8 октября 2015, 15:19

      "запустил мобильное предложение" - это адский "рерайтер".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 8 октября 2015, 13:38

      Отличная новость!Молодцы!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11